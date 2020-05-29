Общество

Бытовые вопросы прибывшей из-за рубежа группы решают в Невельском районе

Решением бытовых вопросов прибывшей из-за рубежа группы работников круизного лайнера занимаются в Невельском районе. «Все мероприятия для решения текущих вопросов размещения будут реализованы в ближайшее время», - сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на сайте губернатора в ответ на жалобу.

Ранее Ольга Федорова рассказала, что прибывшие из Белоруссии на территорию Псковской области 50 россиян были размещены в обсерваторе на территории лагеря «Звездный», вблизи деревни Опухлики Невельского района.

«Условия, в которых они сейчас проживают, не соответствует санитарным нормам. Отсутствует питьевая вода - за питьевую воду медработники требуют дополнительную плату. У россиян, прибывших после девятимесячного контракта, нет наличного номинала, банкомата на территории лагеря не предусмотрено. Интернета не предусмотрено. Чистое постельное белье, розетки, сотовая связь - не предусмотрено. Купить воду или продукты на территории невозможно. Элементарно поддерживать с ними связь невозможно, поскольку лагерь находится в лесу, и никакой связи сотовой нет. Узнать об их здоровье родственники не могут. Даже мыла нет», - написала она.

В настоящее время по запросам прибывшей группы главный врач Невельской межрайонной больницы при участии регионального комитета по здравоохранению Псковской области, а также администрация района решает бытовые вопросы, заверила Марина Гаращенко.