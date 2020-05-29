Общество

Указом губернатора на срок по 19 июня продлены ограничительные мероприятия

В Псковской области основные ограничительные мероприятия, введенные в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, продлены по 19 июня. Соответствующие изменения губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Детально корректировки глава региона обсудил с участниками оперативного штаба.

Так, по 19 июня сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, по-прежнему должны быть закрыты ночные клубы, кинозалы, детские игровые комнаты, кафе, организации общественного питания, плавательные бассейны и аквапарки. На этот период продлены и требования к осуществлению деятельности тех компаний, организаций, чья работа разрешена. Социальное дистанцирование в общественных местах и общественном транспорте должно составлять не менее 1, 5 метров, при посещении религиозных организаций — не менее 2 метров. При прогулках дистанция до других граждан, находящихся на улице, должна быть не менее 3 метров, в случае невозможности — обязательно ношение масок или респираторов.

Вместе с тем в Псковской области снято ограничение на передвижение граждан между муниципальными образованиями. Разрешены и индивидуальные прогулки совершеннолетних граждан, кроме лиц старше 65 лет, а также прибывших из других субъектов и представителей иных категорий, которые должны находиться на самоизоляции.

Для прогулок открыты парки, лесопарки, скверы и набережные. По-прежнему нельзя пользоваться уличными спортивными тренажерами, оборудованием для игр, скамейками, беседками и иными элементами благоустройства. Запрещены для посещения детские игровые площадки, стадионы, спортивные площадки. Тем не менее там можно заниматься индивидуальными занятиями физической культурой.

Несовершеннолетним с 12.00 до 20.00 разрешено появляться на улице без сопровождения родителей. Для них возможны только индивидуальные или парные прогулки. В последнем случае подростки должны соблюдать дистанцию 1,5 метра, либо надевать защитные маски.

Согласно Указу, с 15 июня предполагается возобновить бронирование мест в пансионатах, гостиницах, туристических кемпингах, домах и базах отдыха. Ранее этого срока возможно размещение лиц, находящихся в служебных командировках без членов семьи, а также работа этих учреждений в закрытом круглосуточном режиме. Указом прописаны особые требования к организации такого режима. В их числе — одномоментное размещение посетителей на период не менее 2-х недель, запрет на выход персонала и проживающих за территорию, исключение общения с посторонними гражданами, организация раздельного питания, смена работников не чаще одного раза в 2 недели и др.

При посещении кладбищ гражданам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра (при невозможности ношение масок), не употреблять продукты питания. На кладбища рекомендуется приходить индивидуально или с совместно проживающими родственниками.

Важное изменение коснулось сферы здравоохранения. Будет возобновлено оказание специализированной медицинской помощи, но только при наличии направления лечащего врача.

В связи с окончанием учебного года снят запрет на очную форму обучения в ряде общеобразовательных организаций, кроме тех, которые относятся к системе профессионального и дополнительного профессионального образования. Там разрешены индивидуальные образовательные занятия, но только при обязательном соблюдении санитарно-противоэпидемических мер. Работа дошкольных организаций по 15 июня продолжится в режиме дежурных групп.

Текст Указа губернатора опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.