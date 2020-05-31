Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят ситуацию с «яблочными» главами районов Псковской области, итоги предварительного голосования «Единой России», безальтернативные выборы нового руководителя облсовпрофа, которые предстоят через неделю. Еще одна тема - охрана объектов культурного наследия в свете отставки Натальи Тихомировой с поста председателя областного комитета по защите ОКН.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам. Как обычно, на сайте Псковской Ленты Новостей можно посмотреть видеотрансляцию программы.