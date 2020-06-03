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Общество

Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию

04.06.2020 15:22|ПсковКомментариев: 1

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента. Такой сценарий обсуждается в Кремле, предварительная проработка обращения уже началась.

Предполагается, что обращение состоится после того, как будут подведены итоги голосования по поправкам, уточнил один из источников. Голосование намечено на 1 июля.

Планируется, что Владимир Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок при условии, конечно, что такая поддержка будет получена, рассказал один из близких к Кремлю источников. Но только благодарностью дело не ограничится — глава государства, как предполагается, даст ряд поручений федеральным органам власти, сказали оба собеседника РБК.

Формат обращения президента пока не определен, один из вариантов — телеобращение наподобие тех, с которыми Владимир Путин выступал, когда объявлял перенос голосования по Конституции, а затем — введение режима нерабочих дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, действительно ли в Кремле планируется обращение главы государства к нации, ответил: «Это будет зависеть от решения президента».

Теги: #Путин #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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