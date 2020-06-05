Общество

В Псковской области начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания

В России с 5 июня стартовал прием заявлений от участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которые хотели бы проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования. Заявления принимаются до 21 июня включительно, а отдать свой голос можно будет уже с 25 июня. Основной день голосования - 1 июля.

«Со 2 июня все избирательные комиссии Псковской области возобновили работу по подготовке и проведению общероссийского голосования, и сегодня в нашем регионе, как и по всей стране, были открыты пункты приема заявлений о голосования по месту нахождения», - сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, пояснив, что подать заявление о голосовании по месту нахождения можно тремя способами.

Первый способ — подать его в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. При открытии сайта на главной странице появится окно «Общероссийское голосование по изменениям в Конституции». Кликнув на него, можно выбрать наиболее близкий к месту пребывания избирательный участок, и тогда избирателю останется просто прийти на данный участок с паспортом и проголосовать.

Второй, не менее надежный, способ — подать заявление в любом из многофункциональных центров Псковской области.

Третий способ — обратиться с заявлением о голосовании по месту пребывания в территориальную избирательную комиссию своего района. «Как правило, они находятся в зданиях администраций районов. Специалисты ТИКа обязательно помогут вам заполнить заявление и оно будет занесено в базу», - пояснил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Таким образом, по его словам, любой гражданин РФ сможет проголосовать в любой точке страны, и его конституционное избирательное будет удовлетворено.

Напомним, голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию состоится 1 июля. Для удобства граждан и снижения риска распространения коронавируса решено открыть участки заранее - с 25 июня. Проголосовать можно не только в помещении участковой комиссии (УИК), но и на дому. Для этого достаточно подать заявление через госуслуги или позвонить в УИК.

С более подробной информацией об участии в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию можно ознакомиться на сайте областного избиркома и в группах районных ТИКов в соцсетях.