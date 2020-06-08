Общество

Ульяна Михайлова объяснила причины своего отсутствия на отчетно-выборной конференции облсовпрофа

Экс-председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова объяснила причины своего отсутствия на отчетно-выборной конференции облсовпрофа, которая проходит сегодня, 8 июня.

«Причина моего отсутствия складывается из трех пунктов. Во-первых, я на больничном, у меня угроза преждевременных родов. Во-вторых, у нас нашелся арендатор, который заболел коронавирусом, и я нахожусь на самоизоляции, так же, как и часть сотрудников аппарата. В-третьих, мой доклад представили, документы подготовили, все цифры сделаны, конференция готова в полном объеме, поэтому в этой завершающей стадии я не вижу объективной необходимости там быть и предпринимать какие-то по этому поводу усилия», - сообщила Ульяна Михайлова в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я уволена сегодняшним днем, расчет со мной произведен в полном объеме», - добавила она.

В целом, полагает Ульяна Михайлова, «положение в псковском профсоюзном движении незавидное, потому что единовременно в условиях кризиса снесли всю управленческую команду. «При этом убрали ту команду, которая по сути для облсовпрофа зарабатывала денежные средства на правозащитную социальную деятельность и организацию коллективных мероприятий, - пояснила она. - Предвижу, что сейчас мои товарищи осознают масштабы катастрофы, попробуют поплевать мне в спину, но глобально они не учли некоторых моментов. Они полагали, что захватят облсовпроф в каком-то хорошем финансовом положении, но не учли два месяца простоя из-за коронавируса и тяжелых ситуаций, связанных с незагрузкой турбаз, санаториев и гостиниц».

По подсчетам Ульяны Михайловой, по причинам простоя объектов облсовпроф недополучает 60-70 млн рублей ежемесячно. «А мы уже 2,5 месяца стоим. В этих условиях я им не завидую, потому как умных людей, которые умеют опыт работы в кризис, убрали, а новой экономической команды не создали. И, мало того, все эти месяцы плевали в спину товарищам, которые для них зарабатывали деньги», - пояснила экс-председатель облсовпрофа.

В связи с этим, по ее мнению, у псковских профсоюзов «будущего не просматривается». Новой команде облсовпрофа необходимо создавать новые виды экономической деятельности, чтобы зарабатывать деньги, поскольку санатории и турбазы еще долго будут стоять, и нет никаких перспектив, что через месяц или два они начнут работать на полную мощность.