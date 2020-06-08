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Общество

Информационную кампанию по поправкам в Конституцию запустил в соцсетях псковский Молодежный парламент

08.06.2020 14:30|ПсковКомментариев: 1

Серию анимационных роликов, посвященных поправкам в Конституцию РФ, подготовил Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Они будут распространяться в соцсетях, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Молодежного парламента Юлия Лысова.

«Мы определили для себя 10 основных поправок и по каждой подготовили анимационный ролик длительностью в несколько секунд. Первая зарисовка выйдет уже сегодня на поправку в статью 72 "Брак — это союз мужчины и женщины"», - уточнила она.

 

 

Также по каждой из 10 поправок в соцсетях будет выкладываться слайд, проводиться опрос среди подписчиков — поддерживают ли они данную поправку, а также публиковаться комментарии членов Молодежного парламента по каждой поправке.

«Прежде чем затеять всю эту историю, председатель правового комитета Молодежного парламента Алина Кулик провела вебинар, чтобы мы сами для себя поняли, на какие блоки можно разделить поправки, в чем их суть, почему по изменениям в Конституцию надо проводить именно общероссийское голосование», - отметила Юлия Лысова.

В своей просветительской деятельности Молодежный парламент будет задействовать свои аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», а также личные аккаунты членов Молодежного парламента. Проект ориентирован, прежде всего, на молодежь. «А молодежь - это визуалы. Им нужен живой контент, непродолжительный по времени. 30 - 40 секунд - это то время, в течение которого человек максимально сосредоточен. В наших роликах есть движение, есть динамика. Надеюсь, такой контент будет интересен», - заключила председатель Молодежного парламента.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Изначально оно было назначено на 22 апреля, однако президент Владимир Путин отложил голосование из-за распространения коронавируса.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент #соцсети #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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