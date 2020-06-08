В МФЦ Псковской области идет прием заявлений на участие в общероссийском голосовании по месту нахождения

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области ведет прием граждан, проживающих или временно находящихся не по месту регистрации, для участия в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ. Оно состоится 1 июля.
Подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения можно в любом отделе Многофункционального центра Псковской области до 14:00 21 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
«Предоставление услуги осуществляется по экстерриториальному принципу, вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, месту пребывания либо ее отсутствия. Нет необходимости осуществлять предварительную запись, специалисты ведут прием по указанной услуге сразу в день обращения. Для подачи заявления необходим только паспорт. Принять участие в голосовании имеют право граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста на день голосования. Также существует возможность подачи заявления в электронном виде посредством портала госуслуги.ру», - заметила директор МФЦ Екатерина Ершова.