Пыталовский район примет участие в программе «Реконструкция инфраструктуры приграничных районов»

Пыталовский район примет участие в реализации программы «Реконструкция инфраструктуры приграничных районов».
Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой.
«Мы получили поддержку президента в этом вопросе. Уже собрали заявки от районов», - заявил глава региона и добавил, что в настоящий момент идет работа над проектно-сметной документацией.
Михаил Ведерников подчеркнул, что уже к 2021 году начнется полноценное реформирование инфраструктуры в приграничных районах.