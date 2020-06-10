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Общество

Пыталовский район примет участие в программе «Реконструкция инфраструктуры приграничных районов»

10.06.2020 18:49|ПсковКомментариев: 0

Пыталовский район примет участие в реализации программы «Реконструкция инфраструктуры приграничных районов».

Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников  в ходе селекторного совещания с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой.

«Мы получили поддержку президента в этом вопросе. Уже собрали заявки от районов», - заявил глава региона и добавил, что в настоящий момент идет работа над проектно-сметной документацией.

Михаил Ведерников подчеркнул, что уже к 2021 году начнется полноценное реформирование инфраструктуры  в приграничных районах.

Теги: #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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