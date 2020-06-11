Общество

С 15 июня налоговые инспекции начнут принимать псковичей по предварительной записи

С 15 июня УФНС России по Псковской области открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в налоговых органах псковского региона исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении.

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий, налогоплательщики могут сдать через специально выделенные боксы в инспекциях. На конвертах (в случае представления документов большого объема) необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных возникающих вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте.

УФНС России по Псковской области напоминает, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты (маска) в соответствии с правилами, принятыми в регионе, а также обработка рук антисептиком.

Отметим, решить большинство вопросов удаленно можно с помощью сайта ФНС России, где для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-сервисов.

Так, например, заполнить заявление, а также узнать подробную информацию об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления организации и индивидуальные предприниматели могут на отдельной промостранице.

В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию по форме 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

В режиме онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России, уточнить информацию о ставках и льготах по имущественным налогам.

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222 и по телефонным номерам налоговых инспекций Псковской области.

Также, на сайте ФНС России действуют специально разработанные разделы: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и «Сервисы и госуслуги», где можно получить всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, и отправить заявление на субсидию.