Каждому псковичу в день голосования за поправки в Конституцию будут выданы перчатки, маска и одноразовая ручка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил, что голосование за поправки в Конституцию на избирательных участках будет проведено с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Об этом он заявил в своем видеообращении в Instagram.
«Я могу заверить, что посещение избирательного участка будет намного безопаснее, чем посещение продуктового магазина или любого общественного места», – рассказал он.
По словам губернатора, каждый участок будет продезинфицирован, причем регулярно в течение дня. «Каждому избирателю будут выданы перчатки, маска, одноразовая ручка. Сам бюллетень будет находиться в герметичном обработанном пакете. Поэтому все будет продумано до мелочей, никакого риска не будет», - заверил Михаил Ведерников.
Он напомнил, что предварительное голосование будет проводиться в течение нескольких дней в том числе для того, чтобы избежать единовременного скопления людей на избирательном участке.