Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Военная ипотека
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Дом, где хочется остаться
Гонки по вертикали
Маски сброшены
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Найти и обезвредить
рывок нацпроекта «культура»
 
 
 
ещё Общество 16.06.2020 11:1414 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 16.06.2020 16:260 В «Единой России» надеются на вступление в силу поправок в Трудовой кодекс с 1 января 16.06.2020 16:030 Сергей Холмов включен в состав Общественной палаты Псковской области 16.06.2020 15:540 Росгидромет предупреждает псковичей об аномально жаркой погоде 16.06.2020 15:510 Обеспечение безопасности в ходе голосования по Конституции обсудили на круглом столе в Пскове
 
 
 
Самое популярное 13.06.2020 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 11.06.2020 16:078 Начальник псковского погрануправления: Ситуация на российско-белорусской границе вызывает беспокойство 11.06.2020 10:3019 Руководители санаториев «Хилово» и «Голубые озера» освобождены от занимаемых должностей 09.06.2020 08:558 Зараженных коронавирусом в Псковской области стало на 60 человек больше 09.06.2020 17:0910 Пережившая коронавирус, или 10 дней ада
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Обеспечение безопасности в ходе голосования по Конституции обсудили на круглом столе в Пскове

16.06.2020 15:51|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол по вопросам подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ состоялся сегодня, 16 июня. Его организовали Общественная палата Псковской области совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, модератором обсуждения выступила руководитель рабочей группы по подготовке общественных наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию Инна Андреянова. 

Круглый стол прошел в режиме видеоконференцсвязи с участием членов Общественной палаты региона, зампредседателя Избирательной комиссии Псковской области Сергея Кулакова и экспертов: представителей сферы здравоохранения, партий, общественных наблюдателей.

Основной фронт работ по подготовке к общероссийскому голосованию на территории региона взяла на себя Избирательная комиссия Псковской области в тесном взаимодействии с Общественной палатой. В частности, ОП осуществляет подготовку общественных наблюдателей, которые будут отслеживать весь процесс голосования.

В рамках круглого стола участники обсудили меры безопасности при проведении голосования в условиях коронавируса, меры борьбы против фейков, которые в преддверии голосования по поправкам публикуют некоторые представители оппозиции. Также Общественная палата продемонстрировала информационные материалы для участников голосования по поправкам в Конституцию.

В рамках обсуждения темы фейков Анатолий Мультах, ссылаясь на данные Генпрокуратуры, отметил, что их число увеличилось в последнее время в 10 раз. «Авторы фейков пытаются дискредитировать конституционное голосование, заявляя о том, что оно противоречит правилам. Но их доводы не подтверждаются. Обращения в суды не привели к желаемым оппозиции результатам», - подчеркнул председатель областной Общественной палаты и довел до участников встречи статью, опубликованную в «МК», где четко рассказано, как разоблачаются фейки.

Отдельно участники круглого стола обсудили меры защиты граждан от коронавируса при проведении голосования. Как отмечалось на заседании, в этом году будут приняты беспрецедентные меры защиты как членов УИКов, так и общественных наблюдателей и участников голосования. Это равноудаленные входы и выходы, соблюдение социальной дистанции, разные формы голосования, в том числе на дому и вне избирательного участка.

Депутат Псковской городской Думы, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная довела до сведения участников круглого стола основные меры санитарной безопасности, которые будут обеспечены на участках в период голосования. Так, на всех участках будет создан запас дезсредств, все члены УИК, наблюдатели, сотрудники полиции получат маски и перчатки. А участникам голосования также будут выдаваться одноразовые ручки. Анатолий Мультах пояснил, что псковичи смогут воспользоваться при голосовании и собственной ручкой. На участке она будет продезинфицирована. 

В рамках рассмотрения вопроса о работе общественных наблюдателей говорилось о том, что число желающих участвовать в процессе общественного наблюдения за голосованием превысило 2 тысячи. Среди них как мужчины, так и женщины. Для них доведены документы, которыми они должны будут руководствоваться в своей работе, в том числе Положение о работе общественных наблюдателей, рекомендации и памятки, кодекс этики. 

Подытоживая работу круглого стола, Анатолий Мультах ответил, что сегодня из ЦИК и Роспотребнадзора проступает много документов и рекомендаций, касающихся проведения голосования. Они будут доведены до всех сотрудников участковых комиссий и общественных наблюдателей.

В целом, основная работа по подготовке к голосованию по поправкам будет завершена к 25 июня. Напомним, досрочное голосование будет проходить с 25 по 30 июня, основная дата голосования — 1 июля. Сейчас продолжается работа по приему заявлений на голосование по месту пребывания.

Теги: #безопасность #коронавирус #поправки в Конституцию #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 281 человек
Сюжет: Пишем Конституцию вместе Обеспечение безопасности в ходе голосования по Конституции обсудили на круглом столе в Пскове Впервые за долгое время областной избирком провел очное заседание с руководителями ТИКов Елена Бибикова рассказала, индексацию каких пособий гарантируют поправки в Конституцию В России начался личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения Михаил Ведерников: Участие в общероссийском голосовании будет абсолютно безопасным Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату Глава Опочецкого района о поправках в Конституцию: Наступило время, когда необходимо что-то менять Более 18 тонн дезсредств и более 500 тысяч масок получат псковские УИКи для проведения голосования по Конституции Важность поправки о запрете отчуждения территорий объяснил островский депутат. ВИДЕО Каждому псковичу в день голосования за поправки в Конституцию будут выданы перчатки, маска и одноразовая ручка Дмитрий Хритоненков: В поправках к Конституции отражено то, о чем люди говорили много лет Владимир Воробьев: Поправки в Конституцию нацелены на будущее страны и пользу граждан Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию - исторический момент Глава Усвятского района: Приятно видеть в поправках в Конституцию то, что влияет на нашу повседневность Памфилова дала совет критикам общероссийского голосования по Конституции Более 96 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию организуют в России С 15 июня волонтеры начнут информировать граждан о поправках в Конституцию Поправки в Конституцию поддерживают в Федерации независимых профсоюзов России «Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию В МФЦ Псковской области идет прием заявлений на участие в общероссийском голосовании по месту нахождения Дмитрий Быстров: Социальные поправки в Конституцию более заметны и касаются обычного жителя Информационную кампанию по поправкам в Конституцию запустил в соцсетях псковский Молодежный парламент Песков: Если граждане РФ не поддержат поправки в Конституцию, они не вступят в силу В Псковской области начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания Региональным главкам МВД поручили обеспечить безопасность на общероссийском голосовании Депутат Алексей Федоров: Я не вижу ничего негативного ни в одной поправке в Конституцию Портал госуслуг готов принять заявки на электронное голосование по Конституции Координатор реготделения ЛДПР назвал правильным решение об общероссийском голосовании летом Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию Депутат Дмитрий Михайлов не исключил, что изменит свое мнение по поправкам в Конституцию У каждого избирателя будет отдельная ручка при проведении общероссийского голосования СМИ показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию ЦИК: Голосовать за поправки в Конституцию будет не только легко, но и безопасно Проголосовать по поправкам в Конституцию смогут не более 12 человек в час Николай Рассадин призвал псковичей идти на голосование по поправкам в Конституцию Путин назвал день голосования по Конституции РФ Путин объявит дату голосования по Конституции на этой неделе В Совете Европы намерены проверить поправки в российскую Конституцию Почти 800 псковичам предстоит пройти курс волонтеров Конституции Постановление ЦИК позволит регионам избежать форс-мажора при подготовке голосования по Конституции Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день Почти две трети россиян уже сейчас готовы проголосовать за одобрение поправок в Конституцию РФ - Андрей Клишас Псковские коммунисты будут голосовать против поправок в Конституцию РФ Избирательная комиссии Псковской области объявила конкурс рисунков на тему поправок в Конституцию РФ Голосование по Конституции могут провести в конце июня - начале июля Продолжается дистанционная подготовка наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию Путин подписал законы о наказании за нарушения при голосовании по Конституции Путин: Голосование по поправкам в Конституцию нужно перенести из-за коронавируса ПЛН-ТВ: Голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля - сохранить или переносить? Самой важной частью поправок в Конституцию россияне считают доступность и качество медицинского обслуживания Глава Бежаницкого района: Важно, что в поправках в Конституцию мы говорим о преемственности Партии смогут направить своих наблюдателей на голосование по Конституции Для меня, как для молодого отца, важны поправки в Конституцию, касающиеся семейных ценностей и детей - Александр Кузьмин Андрей Клишас: Ситуация не требует переноса голосования по поправкам в Конституцию Псковский волонтер: Социальный блок поправок в Конституцию касается всех - работающих, пенсионеров и детей Директор великолукской гимназии о поправках в Конституцию: В современном мире нам необходима защита исторической правды ЦИК изменил логотип голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса Псковский юрист: Правильно, что новыми поправками закрепляется верховенство Конституции над международным правом Сопредседатель регионального штаба ОНФ: Необходимо отметить в Конституции приоритет семьи, как ячейки общества ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по поправкам в Конституцию Олег Мыслевич о голосовании по поправкам в Конституцию: Это очень важный день в жизни каждого россиянина Светлана Мельничук о поправках в Конституцию: Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей Игорь Дитрих: Поправки в Конституцию повлекут положительные изменения в социальной и политической сфере Председатель реготделения «Союза женщин России»: Традиционная семья - это основа и сила России, которую нужно закрепить в Конституции Андрей Царев о голосовании по поправкам в Конституцию: Люди должны понять, что к их мнению относятся с уважением Андрей Царев: Благодаря поправкам люди стали вчитываться в Конституцию Дата голосования по Конституции РФ может быть изменена из-за коронавируса Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию Владимир Воробьев о поправках в Конституцию: Жить по старым принципам неразумно Председатель регионального профсоюза работников здравоохранения: Поправки в Конституцию в сфере охраны здоровья приведут к улучшениям КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону Екатерина Родина: Внесение поправок в Конституцию РФ важно и своевременно «Яблоко» предлагает дать россиянам конституционное право на долю от экспорта полезных ископаемых и пенсию в 60 лет Председатель Совета облпотребсоюза: Поправки в Конституцию закладывают основу развития страны Денис Иванов: Поправки в Конституцию подчеркивают социальную направленность нашего государства Руководитель псковского профсоюза работников образования: Ключевые ценности нашей жизни должны быть закреплены в Конституции Большинство россиян допускают голосование за Владимира Путина в 2024 году СФ утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в Конституцию Ульяна Михайлова: Социальные завоевания, которых добились независимые профсоюзы РФ, необходимо закрепить конституционно Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию Марина Борисенкова о поправках в Конституцию: Мне хочется быть мамой, а не родителем №1 Две важные для молодежи поправки в Конституцию отметил Владлен Небейголова Андрей Турчак о поправках в Конституцию: Все решится 22 апреля, и решать будут люди Александр Котов об изменениях в Конституцию, увеличении бюджета и коронавирусе Елена Полонская: Конституция - не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения Дмитрий Белюков: Сегодня наше общество и государство лучше понимают ценность исторического опыта и преемственности поколений Что россияне знают о поправках к Конституции? Пишем Конституцию вместе. ЛОНГРИД Ульяна Михайлова: Псковский облсовпроф выступает в поддержку поправок в Конституцию РФ Псковское областное Собрание поддержало поправки в Конституцию РФ Фракция КПРФ в областном Собрании намерена воздержаться от голосования за принятие поправок в Конституцию РФ Я поддерживаю поправки в Конституцию, направленные на социальную сферу - Юрий Шматов Профильный комитет областного Собрания рекомендует поддержать поправки к Конституции РФ Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституцию отразится на нашей жизни и жизни последующих поколений Важно закрепление в Конституции целого ряда положений социального характера - Андрей Царев Александр Козловский: Обнуление президентских сроков - это ответ на запрос на стабильность Александр Котов о защите в Конституции традиционных семейных ценностей: Все остальное от лукавого Поправка в Конституцию о местном самоуправлении исключит двоякое трактование его положения - Александр Котов Дмитрий Хритоненков о поправках в Конституцию: В сегодняшнее время государству нужно принимать нестандартные решения Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании поддерживает поправки в Конституцию - Минаков Псковские депутаты готовы поддержать закон о поправках в Конституцию РФ Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ Актуальность поправки в Конституцию о недопустимости отчуждения территории России отметил Александр Котов Александр Котов позитивно отнесся к поправке об обнулении числа президентских сроков Госдума одобрила уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Анатолий Мультах: Закрепление семейных ценностей в Конституции обязательно Госдума обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль - Путин Законопроект о поправках в Конституцию принят в Госдуме во втором чтении Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму «Единая Россия» поддержит поправку об обнулении президентских сроков Поправку в Конституцию о статусе русского народа одобрили в Госдуме Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Госдума одобрила поправки об упоминании бога и о включении понятия брака в Конституцию Рабочая группа скорректирует конституционную поправку о детях Клишас отметил актуальность поправок в Конституцию в условиях экономической нестабильности Александр Козловский объяснил причины размытых формулировок некоторых правок в Конституцию РФ Александр Козловский поддержал позицию Виктора Антонова о преимуществе законодательства РФ над нормами международного права Александр Козловский: Наша история неразрывно связана с верой в бога, и это нужно отразить в Конституции Александр Козловский: Все вокруг меняется, и закон, по которому мы живем, тоже должен меняться «Политическим завещанием» Владимира Путина назвала поправки в Конституцию Элла Памфилова Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ Конституция-2020: не читал, но… Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам» Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта Профсоюзы поддерживают поправки президента России в Конституцию — Ульяна Михайлова Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога ЦИК России представит логотип и слоган голосования по Конституции Секретарь Общественной палаты: Больше всего россиян волнует закрепление в Конституции социальных гарантий Одна из поправок президента в Конституцию включает упоминание бога Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране Елена Бибикова: Главное - это суть поправок в Конституцию, а не скорость их написания «Дневной дозор»: Обсуждение поправок в Конституцию Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию
16.06.2020, 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 16.06.2020, 16:310 Валентина Зандер покинула пост директора Великолукского драмтеатра 16.06.2020, 16:260 В «Единой России» надеются на вступление в силу поправок в Трудовой кодекс с 1 января 16.06.2020, 16:250 Памятник не бросим - Вадим Нэдик о храме Жен-Мироносиц
16.06.2020, 16:150 Россия не ждет скорого восстановления авиасообщения с Грузией 16.06.2020, 16:030 Сергей Холмов включен в состав Общественной палаты Псковской области 16.06.2020, 15:540 Росгидромет предупреждает псковичей об аномально жаркой погоде 16.06.2020, 15:510 Обеспечение безопасности в ходе голосования по Конституции обсудили на круглом столе в Пскове
16.06.2020, 15:450 Конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» пройдет в Пскове в июне 16.06.2020, 15:364 С 1 июля губернаторы будут нести ответственность за обязательную маркировку 16.06.2020, 15:220 Гран-при всероссийского музыкального конкурса завоевала псковичка 16.06.2020, 15:175 О штрафах за повреждение оконного проема в храме Жен-Мироносиц рассказали в профильном комитете
16.06.2020, 15:120 В ОМОН псковской Росгвардии требуются сотрудники 16.06.2020, 15:061 «Коронавирусные» меры господдержки проходят мимо Псковского облпотребсоюза 16.06.2020, 14:560 На международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках подали заявки 20 участников 16.06.2020, 14:481 Эпидемиолог рассказал, сколько COVID-19 живет на замороженных продуктах
16.06.2020, 14:360 «Эхономика» с Николаем Теслей. ВИДЕО 16.06.2020, 14:330 Впервые за долгое время областной избирком провел очное заседание с руководителями ТИКов 16.06.2020, 14:260 Псковская прокуратура разъяснила нормы закона по защите прав инвалидов-пассажиров поезда 16.06.2020, 14:173 Если автолавка не приезжает в деревню, для местных жителей это трагедия — Николай Тесля
16.06.2020, 14:050 Водитель «Ауди» въехал в дерево и автобусную остановку в Пскове 16.06.2020, 14:020 Владимир Путин проведет прямую линию после 1 июля 16.06.2020, 13:510 «Псковэнергосбыт» возобновил работу касс в центрах обслуживания потребителей 16.06.2020, 13:444 Николай Тесля: Из-за коронавируса облпотребсоюз понес огромные потери, но стал более мобильным
16.06.2020, 13:421 Александр Котов допустил возможность изменения охранных зон псковских памятников 16.06.2020, 13:321 Четверых мировых судей назначили в Псковской области 16.06.2020, 13:270 Более 32 млн рублей получат псковские НКО по итогам конкурса Фонда президентских грантов 16.06.2020, 13:251 Трое уполномоченных сохранили свои должности в Псковской области
16.06.2020, 13:120 Группу Little Big заподозрили в плагиате 16.06.2020, 13:070 Региональный этап конкурса «Педагог-психолог России» стартовал в Псковской области 16.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Теслей 16.06.2020, 12:511 Вера Емельянова: Стадион «Электрон» должен сохранить свое назначение и получить новое развитие
16.06.2020, 12:450 В автобусах №17 запустили аудиогид по страницам путеводителя «Прогулки по Пскову» 16.06.2020, 12:386 Новые охранные зоны утверждены для церкви Жен-Мироносиц в Пскове 16.06.2020, 12:247 Губернатор остался доволен качеством и темпами дорожных работ в Пскове 16.06.2020, 12:180 Псковская таможня пресекла вывоз ценной книги на территорию Евросоюза
16.06.2020, 12:140 Медикам в Новосокольниках и Пыталово передали защитные костюмы 16.06.2020, 12:080 Иностранец и его пособница наказаны за попытку подкупить псковского пограничника 16.06.2020, 12:050 Банк «Открытие» предложил ипотеку по ставке 5,99% 16.06.2020, 12:031 В Псковской области установлены дополнительные ограничения продажи алкоголя
16.06.2020, 11:590 Ремонт Октябрьского виадука в Пскове начнется в 2021 году 16.06.2020, 11:491 Ремонт на улице Инженерной в Пскове идет с опережением графика на месяц 16.06.2020, 11:440 В Псковской области отменят предельный размер земельных участков для многодетных 16.06.2020, 11:420 Одна из самых сильных гроз прошла в Пскове в ночь на 16 июня
16.06.2020, 11:391 Образование кандидата в мировые судьи Пскова вызвало сомнения 16.06.2020, 11:320 Качество гарантийного ремонта на улице Воеводы Шуйского проверил губернатор 16.06.2020, 11:290 Администрация Пскова собирается взять кредит в 50 млн рублей на покрытие временных кассовых разрывов 16.06.2020, 11:240 Работавшего на пилораме псковича ищет уголовный розыск
16.06.2020, 11:220 Лимит по госпрограмме кредитования под 2% для Сбербанка увеличен более чем на 70 млрд рублей 16.06.2020, 11:1414 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020, 11:112 В Совфеде предлагают сократить новогодние каникулы в 2021 году 16.06.2020, 11:052 После уборки свалок на месте гибели экипажа майора Гудина вновь складируют мусор
16.06.2020, 11:000 Полицейские задержали великолучанина, порезавшего оппонента в ходе конфликта 16.06.2020, 10:490 Грозы с усилением ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области 16.06.2020, 10:350 «Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе расскажет Николай Тесля 16.06.2020, 10:273 Псковский архитектор просит депутатов областного Собрания не поддерживать проект новых охранных зон
16.06.2020, 10:140 Жители района станции Березки в стихах просят власти Пскова о ямочном ремонте 16.06.2020, 10:066 Псковича без положительного теста на коронавирус госпитализировали в ковид-центр 16.06.2020, 10:011 Михаил Ведерников: Без помощи федерального центра усилить темпы газификации будет сложно 16.06.2020, 09:571 Снимать напряжение в 12 точках научили осужденных психологи себежской колонии
16.06.2020, 09:447 Елена Бибикова рассказала, индексацию каких пособий гарантируют поправки в Конституцию 16.06.2020, 09:370 Опрос: Выпускники школ стали меньше стремиться в вузы и больше - в колледжи 16.06.2020, 09:376 1996 человек заразились коронавирусом в Псковской области 16.06.2020, 09:330 Более 50 псковских СНТ заключили с «Экопромом» договор на вывоз ТКО
16.06.2020, 09:211 Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ 16.06.2020, 09:200 В Пскове из-за сильного дождя нарушилась работа двух светофоров 16.06.2020, 09:130 Женщина скончалась в островской больнице после наезда ВАЗа 16.06.2020, 09:060 Проблемы с электропроводкой стали причиной пожаров в Псковском и Печорском районах
16.06.2020, 09:050 У российских оперативников появится пистолет скрытого ношения 16.06.2020, 08:570 Пскович получил ожоги рук при пожаре в квартире на улице Чехова 16.06.2020, 08:511 В псковском Росреестре рассказали, как не платить налог за утраченную недвижимость 16.06.2020, 08:440 Названа самая перспективная для карьеры сфера
16.06.2020, 08:310 В США возобновят смертную казнь 16.06.2020, 08:155 Испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся в России в ближайшие дни 16.06.2020, 08:016 Салат из огурцов и помидоров медики назвали опасным 16.06.2020, 07:450 Банки ожидают снижения ключевой ставки до 5 процентов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.