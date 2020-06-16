Общество

Обеспечение безопасности в ходе голосования по Конституции обсудили на круглом столе в Пскове

Круглый стол по вопросам подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ состоялся сегодня, 16 июня. Его организовали Общественная палата Псковской области совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, модератором обсуждения выступила руководитель рабочей группы по подготовке общественных наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию Инна Андреянова.

Круглый стол прошел в режиме видеоконференцсвязи с участием членов Общественной палаты региона, зампредседателя Избирательной комиссии Псковской области Сергея Кулакова и экспертов: представителей сферы здравоохранения, партий, общественных наблюдателей.

Основной фронт работ по подготовке к общероссийскому голосованию на территории региона взяла на себя Избирательная комиссия Псковской области в тесном взаимодействии с Общественной палатой. В частности, ОП осуществляет подготовку общественных наблюдателей, которые будут отслеживать весь процесс голосования.

В рамках круглого стола участники обсудили меры безопасности при проведении голосования в условиях коронавируса, меры борьбы против фейков, которые в преддверии голосования по поправкам публикуют некоторые представители оппозиции. Также Общественная палата продемонстрировала информационные материалы для участников голосования по поправкам в Конституцию.

В рамках обсуждения темы фейков Анатолий Мультах, ссылаясь на данные Генпрокуратуры, отметил, что их число увеличилось в последнее время в 10 раз. «Авторы фейков пытаются дискредитировать конституционное голосование, заявляя о том, что оно противоречит правилам. Но их доводы не подтверждаются. Обращения в суды не привели к желаемым оппозиции результатам», - подчеркнул председатель областной Общественной палаты и довел до участников встречи статью, опубликованную в «МК», где четко рассказано, как разоблачаются фейки.

Отдельно участники круглого стола обсудили меры защиты граждан от коронавируса при проведении голосования. Как отмечалось на заседании, в этом году будут приняты беспрецедентные меры защиты как членов УИКов, так и общественных наблюдателей и участников голосования. Это равноудаленные входы и выходы, соблюдение социальной дистанции, разные формы голосования, в том числе на дому и вне избирательного участка.

Депутат Псковской городской Думы, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная довела до сведения участников круглого стола основные меры санитарной безопасности, которые будут обеспечены на участках в период голосования. Так, на всех участках будет создан запас дезсредств, все члены УИК, наблюдатели, сотрудники полиции получат маски и перчатки. А участникам голосования также будут выдаваться одноразовые ручки. Анатолий Мультах пояснил, что псковичи смогут воспользоваться при голосовании и собственной ручкой. На участке она будет продезинфицирована.

В рамках рассмотрения вопроса о работе общественных наблюдателей говорилось о том, что число желающих участвовать в процессе общественного наблюдения за голосованием превысило 2 тысячи. Среди них как мужчины, так и женщины. Для них доведены документы, которыми они должны будут руководствоваться в своей работе, в том числе Положение о работе общественных наблюдателей, рекомендации и памятки, кодекс этики.

Подытоживая работу круглого стола, Анатолий Мультах ответил, что сегодня из ЦИК и Роспотребнадзора проступает много документов и рекомендаций, касающихся проведения голосования. Они будут доведены до всех сотрудников участковых комиссий и общественных наблюдателей.

В целом, основная работа по подготовке к голосованию по поправкам будет завершена к 25 июня. Напомним, досрочное голосование будет проходить с 25 по 30 июня, основная дата голосования — 1 июля. Сейчас продолжается работа по приему заявлений на голосование по месту пребывания.