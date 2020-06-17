В Пскове стартовало обучение операторов КОИБ для работы на голосовании по Конституции

В Пскове в период с 17 по 27 июня проходит курс обучения операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут работать на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Обучение проводят специалисты сервисного центра ООО «Безопасность» на базе Городского культурного центра Пскова. Первое занятие состоялось сегодня, 17 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Обучающий курс состоит из лекционной и практической части, которая представляет собой тестирование из 33 вопросов, касающихся эксплуатации КОИБов. Для более легкого освоения оборудования в ГКЦ доставлено 14 комплексов обработки избирательных бюллетеней.
Обучение организовано в строгом соответствии рекомендациям Роспотребнадзора. Так, во избежание распространения коронавируса операторы КОИБов обучаются по группам численностью 12 -14 человек. Ежедневно курсы посещает две группы. Кроме того, все присутствующие обеспечены масками, перчатками и находятся на социальной дистанции в 1,5 метра.
В общей сложности азы правильной эксплуатации КОИБов в течение 10 дней освоят около 280 человек. По итогам обучения каждый получит удостоверение, подписанное председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым.
Напомним, в рамках Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию КОИБы будут использоваться на 85 избирательных участках, расположенных в Пскове.