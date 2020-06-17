Общество

Как сохранить здоровье в ходе голосования по Конституции, обсудили на заседании с псковскими ТИКами

Очередное заседание по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ провела 18 июня Избирательная комиссия Псковской области с председателями ТИК. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, основное внимание в ходе ВКС было уделено вопросу профилактики рисков, связанных с распространением коронавируса в ходе проведения голосования.

Для более предметного обсуждения к участию в заседании были приглашены зампредседателя комитета здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина, и. о. начальника отдела организации лечебно-профилактической помощи населения Елена Киселык и заместитель главврача Центра «СПИД» Владимир Трофимов.

Открывая заседание, заместитель председателя облизбиркома Сергей Кулаков подчеркнул, что, помимо обеспечения легитимности голосования в новых условиях, связанных с распространением COVID-19, очень важно обеспечить безопасность как участников голосования, так и сотрудников участковых избирательных комиссий. «Если мы будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора, ничего страшного не произойдет», - отметил он.

Далее Надежда Рагозина рассказала о том, как должна быть построена работа участковых комиссий в период подготовки и проведения голосования в условиях коронавируса, и посоветовала руководствоваться не только инструкциями, но и здравым смыслом, чтоб не наделать ошибок. Кроме того, она вкратце напомнила основные меры безопасности, которые следует обеспечивать на участках: наличие отдельных входов и выходов на участке (если это условие не представляется возможным соблюсти, то голосование рекомендуется организовать на улице рядом с участком); обязательное обеспечение всех участников процесса средствами индивидуальной защиты; измерение температуры на входе в УИК, разметка маршрута передвижения участников голосования по участку.

Кроме того, Надежда Рагозина пояснила, как будет организовано голосование по поправкам в Конституцию для лиц, находящихся в стационарных учреждениях и обсерваторах: сотрудники УИК в сопровождении общественных наблюдателей приходят в учреждение с выносной урной, облачаются в средства защиты, проводят голосование, собирают бюллетени и уходят. Отдельно зампредседателя комитета по здравоохранению разъяснила процедуру проведения голосования на дому и озвучила возможные варианты проведения голосования для ковидных пациентов, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения.

«Один из вариантов — полностью исключить данную категорию из процесса голосования, что в корне неправильно. Второй вариант — сотрудники УИК облачаются в средства индивидуальной защиты, проходят по палатам ковид-центра, раздают бюллетени для голосования, потом собирают их в переносную урну и покидают учреждение», - пояснила Надежда Рагозина. Третий возможный вариант — сформировать УИК из сотрудников больниц, которые перепрофилированы в ковид-центр, но он может применим не для всех учреждений.

Свои рекомендации по выполнению санитарно-эпидемиологических требований дал и Владимир Трофимов, после чего участники заседания обсудили текущие вопросы. Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук подчеркнул, что «задач у всех сотрудников ТИК и участковых комиссий много, работать приходится в новых условиях, решая не свойственные задачи, но других вариантов нет». «У нас один вариант — спокойно, методично готовиться к голосованию и организовать его достойно, сохранив здоровье как участников голосования, так и членов УИК. Наша задача — несмотря на трудности, провести голосование по поправкам в Конституцию не хуже, чем мы проводили другие избирательные кампании», - подчеркнул секретарь облизбиркома.