Общество

Модельные участки для голосования по Конституции открылись в Пскове

Модельные избирательные участки открылись сегодня, 18 июня, в городе Пскове. Такие участки открываются в разных регионах страны, чтобы продемонстрировать населению, как будут работать участковые избирательные комиссии в период проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в Пскове модельные участки открылись в помещении ГКЦ и на входе в учреждение. На их примере председатель Избирательной комиссии области Игорь Сопов поэтапно рассказал, как будет проходить процедура голосования и какие меры будут предприняты, чтоб обезопасить от коронавируса всех участников процесса: сотрудников УИК, наблюдателей и голосующих.

Он напомнил, что все члены участковых комиссий и общественные наблюдатели будут обеспечены защитными масками и экранами, перчатками. Кроме того, маски и перчатки предоставят и участникам голосования. Также они получат одноразовые ручки.

На всех участках, как уличных, так и в помещениях, можно будет воспользоваться санитайзерами для рук, а при входе в помещение еще и вытереть ноги о дезинфицирующий коврик.

В помещениях для голосования будет проводиться дезинфекция и проветривание - для этого участки будут раз в час приостанавливать работу на 10 минут.

Также на каждом участке будут предприняты меры для разведения потоков голосующих. Входить на участок они будут через один выход, а выходить через другой. Маршрут движения, как можно убедиться на модельном участке в ГКЦ, будет обозначен специальной разметкой на полу.

На подходе к участковой комиссии волонтеры будут всем измерять температуру бесконтактным способом. Участники голосования, у которых температура в норме, должны будут надеть маски и перчатки, подойти к членам участковой комиссии и показать свой паспорт на расстоянии. Чтобы идентифицировать личность человека, члены УИК могут попросить его приспустить защитную маску. После получения бюллетеня голосующий идет в кабинку для голосования, ставит в бюллетени «галочку» за или против поправок в Конституцию, опускает его в урну или КОИБ и покидает участок через другой вход.

Если у человека повышенная температура, ему будет предложено проголосовать в отдельном помещении, а потом пойти домой и вызвать врача.

«Мы призываем, чтобы псковичи не боялись идти на голосование. В связи с коронавирусом оно разнесено по времени и пространству. Проголосовать можно в течение шести дней: досрочно с 25 по 30 июня и в основной день, 1 июля», - сказал Игорь Сопов. Также он напомнил о возможности голосования на дому. Для этого нужно подать заявку в ТИК в устной форме по телефону или письменно.