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Общество

Поправка в Конституцию о МРОТ не ниже прожиточного минимума актуальна для молодежи - Юлия Лысова

18.06.2020 20:09|ПсковКомментариев: 3

Поправка в статью 75 Конституции РФ, которая говорит о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть менее прожиточного минимума, одна из самых значимых поправок социального звена.  Такое мнение высказала председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова. Соответствующее видео опубликовано в Инстаграм-аккаунте Молодежного парламента при областном Собрании депутатов.

 

 

«Она (поправка – ред.)  актуальна, в том числе, и для молодежи. Выпускники профессиональных учебных заведений начинают свой трудовой путь, зачастую, с минимальных зарплат. Поправка, гарантирующая МРОТ не ниже прожиточного минимума, облегчит с финансовой точки зрения их профессиональный старт.  Ни один работодатель не сможет оценивать труд человека в сумму не дотягивающую до МРОТ», - подчеркнула Юлия Лысова.

Теги: #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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