Общество

Температурный рекорд 1939 года побит в Пскове

Температура воздуха в Пскове 17 июня поднялась до отметки в 29,8 градуса, побив рекорд 1939 года. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Вчера в Пскове максимальная температура составила 29,8 градуса по Цельсию. А перед этим рекорд на градус ниже был установлен в 1939 году в этот же день. Очень теплая воздушная масса сейчас определяет погоду на территории Псковской области. Это не очень характерно для июня. Скорее, такая погода характерна для июля. Но вот сейчас, в этом году, она досталась нам именно в эти числа», - цитирует Талу Нещадимову ТАСС.

Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, среди регионов, где может быть установлен температурный рекорд - Ленинградская, Псковская и Новгородская области. «В Санкт-Петербурге пока рекорда нет - почти градус до рекорда. В Великом Новгороде тоже пока 29 градусов. В Пскове рекорд состоялся уже. Обусловлено это тем, что в атмосфере на данный момент сформированы южные, юго-восточные потоки, которые несут на северо-запад европейской России хорошо прогретые воздушные массы с юга России, со средней Азии. Малооблачная погода помогает солнцу прогревать воздух», - сказал он.