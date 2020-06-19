Общество

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области выправилась - губернатор

За прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация в Псковской области выправилась. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 19 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, за текущую неделю фиксировалось от 41 до 95 новых случаев заражения в сутки. Трехзначных значений не зарегистрировано. Губернатор отметил, что некоторые очаги коронавируса уже практически полностью ликвидированы — это островский отдел ПФР и Порховский водоканал.

Кроме того, он рассказал, что на Великолукском мясокомбинате выявлено 80 контактных лиц, и напомнил о новом очаге COVID-19 в Псковской областной психиатрической больнице (32 случая). По словам главы региона, все случаи бессимптомные.

Михаил Ведерников отметил, что уже можно говорить о снятии части ограничений, но расслабляться не нужно, так как коронавирус никуда не ушел.