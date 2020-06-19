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Общество

В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

19.06.2020 16:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области сняты некоторые ограничительные мероприятия, введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации. 

Так, например, разрешено открыться летним верандам при стационарных кафе и ресторанах, а также тем, которые включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденные органами местного самоуправления. При этом должны неукоснительно соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора. К работе смогут вернуться не только магазины, имеющие отдельный вход, но и нестационарные торговые точки на рынках и ярмарках.

В ограниченном режиме возобновляется работа торгово-развлекательных центров. В числе особых требований, обязательных к исполнению, — соблюдение масочного режима, социальной дистанции, разделение потоков покупателей, исключение одновременного нахождения больше 5 человек на входах и выходах. Кроме того, торговые центры и комплексы запрещено посещать несовершеннолетним без сопровождения родителей. Полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий должен выполняться как на территории всего торгового центра, так и в каждом из объектов торговли. Зоны отдыха — по-прежнему под запретом.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса смогут вернуться к полноценному режиму работы.

Городские и загородные отели, дома отдыха и туристические базы могут размещать постояльцев, заполняя не более 50% номерного фонда. Не допускается использование СПА-салонов, бань, бассейнов, а питание должно быть организовано по принципу индивидуального обслуживания в номерах. Особые требования — и к дезинфекции помещений, мебели и досугового инвентаря. Тем не менее до 30 июня сохранен запрет на бронирование мест и прием граждан пансионатами, санаториями и детскими санаторно-оздоровительными лагерями.

Остальные ограничительные мероприятия продлены на срок по 30 июня. В их числе, например, запрет на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров, театров, соляриев, бань, ночных клубов, детских развлекательных центров, бассейнов, детских игровых площадок и стадионов. Также сохраняются требования к ограниченному формату работы парикмахерских, салонов красоты, стоматологий и фитнес-центров.

Граждане, прибывшие из других субъектов Российской Федерации, обязаны незамедлительно сообщать о своем визите в регион. Им рекомендовано соблюдать двухнедельную самоизоляцию по месту пребывания или проживания.

Пролонгированы на срок по 30 июня и обязательства по соблюдению социальной дистанции, масочного и перчаточного режима. Сохраняется самоизоляция граждан в возрасте старше 65 лет, а также существующие ограничения на совершение прогулок, в том числе и несовершеннолетними. Продлены и требования к организации работы учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения.

Текст указа губернатора размещен на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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