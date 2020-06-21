Общество

Детям и педагогам в летних лагерях разрешат не носить маски

Дети и педагоги не будут вынуждены носить медицинские или гигиенические маски для профилактики распространения коронавируса во время нахождения в летнем лагере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.

«Нет, мы не рекомендуем [носить маски в лагере], потому что, в конце концов, это отдых, дети достаточно долго просидели дома, и все-таки им надо побольше сейчас гулять, восстанавливать силы. Поэтому маски для детей и педагогов, которые с ними будут работать, мы не требуем», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, как отметила Яновская, маски и перчатки обязательно нужно носить сотрудникам, работающим в пищеблоках.

Добавим, что в лагеря не будут допускать детей с респираторными заболеваниями.