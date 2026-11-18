День рождения Деда Мороза, Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам, Всемирный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и насилием над детьми, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких, День географических информационных систем (День ГИС) и День кнопочного телефона отмечают сегодня, 18 ноября.

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День рождения Деда Мороза — один из самых душевных в российском календаре. В свой день рождения главный зимний волшебник не дарит подарки, а принимает их. Дети и взрослые отправляют в Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза, тысячи поздравительных открыток, рисуют картины и мастерят поделки.

Праздник впервые отметили в 2005 году. Дату выбрали не случайно: считается, что именно к середине ноября в Великом Устюге наступают первые серьезные морозы.

В день рождения Дед Мороз традиционно зажигает огни на новогодней елке возле своего терема и дает старт зимнему сезону. Поздравить именинника приезжают сказочные персонажи из разных регионов России. В его резиденции устраивают представления, игры и праздничные встречи с гостями.

Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам проходит ежегодно с 18 по 24 ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также посвящена глобальной угрозе — устойчивости бактерий, вирусов, грибков и паразитов к лекарствам. Из-за этой проблемы инфекции, которые раньше успешно лечились, становятся все более опасными.

Главная цель Недели — напомнить, что бесконтрольное использование антибиотиков и других противомикробных препаратов способствует развитию лекарственной устойчивости. Причем проблема касается не только людей, но и животных, сельского хозяйства и окружающей среды.

Тема 2026 года — «Единое здоровье, единое действие: предотвратим антимикробную резистентность сейчас».

Всемирный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и насилием над детьми Организация Объединенных Наций учредила в 2022 году, чтобы привлечь внимание общества к одной из самых тяжелых и замалчиваемых проблем в мире. Ее цель — не только предотвратить новые случаи насилия, но и оказать поддержку тем, кто уже пострадал.

18 ноября правительства, международные организации и правозащитники рассказывают о мерах защиты детей, важности доступа к правосудию и психологической помощи. Особое внимание уделяется безопасности несовершеннолетних в интернете, где они также могут столкнуться с эксплуатацией и насилием.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких проходит при поддержке международного проекта GOLD, чтобы привлечь внимание к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), ее профилактике и ранней диагностике.

ХОБЛ сопровождается ограничением воздушного потока в дыхательных путях. Среди ее симптомов — постоянный кашель, выделение мокроты и одышка. Основными факторами риска считаются курение и длительное воздействие загрязненного воздуха.

К этой дате медицинские организации приурочивают просветительские акции, лекции и консультации. Врачи рассказывают, как распознать первые признаки заболевания, а также напоминают о важности отказа от курения и своевременного обследования легких. В некоторых клиниках проводят спирометрию — исследование, которое помогает выявить нарушения дыхания.

День географических информационных систем (День ГИС) является международным праздником, который отмечают с 1999 года по инициативе компании Esri совместно с Национальным географическим обществом США и другими организациями. Он посвящен технологиям, которые позволяют создавать цифровые карты, анализировать пространственные данные и решать задачи в области экологии, транспорта, градостроительства и других сфер.

К празднику приурочивают образовательные мероприятия, выставки и демонстрации современных геоинформационных технологий.