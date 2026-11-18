Геомагнитная обстановка на планете резко ухудшится сегодня, 18 ноября. Согласно данным космических обсерваторий, Земля окажется под воздействием плотного потока солнечного ветра, выброшенного после серии недавних вспышек на Солнце. Ожидается, что возмущения магнитосферы достигнут уровня заметной магнитной бури.

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Пик геомагнитной активности придется на первую половину дня, однако нестабильный фон сохранится до самого вечера. Специалисты предупреждают, что подобные колебания могут вызывать сбои в работе систем спутниковой навигации и радиосвязи, а также провоцировать полярные сияния в более низких, чем обычно, широтах.

Врачи напоминают, что в дни магнитных бурь в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и вегетососудистой дистонией. Метеозависимые люди могут столкнуться с сильными головными болями, скачками артериального давления, головокружением, бессонницей и беспричинной тревожностью.