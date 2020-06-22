Общество

Роспотребнадзор назвал водоемы в Псковской области, где вода соответствует нормам

ТУ Роспотребнадзора по Псковской области назвал места для купания, где вода соответствует санитарным нормам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в Невельском районе вода из озера Невельское по микробиологическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Проба почвы прибрежная зона по микробиологическим, паразитологическим показателям соответствует требованиям СанПиН2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Вода из озера Крупейское в Пустошкинском районе по микробиологическим, санитарно-химическим показателям тоже соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». В норме и состояние почвы пребрежной зоны.

Кроме того, как показали взятые пробы, требованиям СанПиН соответствует состояние воды в реке Льста в Новоржевском районе, в озере Себежское в Себежском районе, в реке Великая в Острове и Островском районе, а также в озере Смоленское в Палкино и в реке Шелонь у плотины Псковской ГРЭС в Дедовичах и городе Порхове. Состояние почвы в пребрежных зонах указанных водных объектов тоже в норме.