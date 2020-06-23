Общество

В Пскове продолжается слушание по делу журналистки Светланы Прокопьевой

Второй западный окружной военный суд продолжает в Пскове слушания по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма.

Фото: Facebook Светланы Прокопьевой

Четвертый день суд слушает показания свидетелей. Сегодня, 23 июня, выступили эксперты Алексей Рыженко и Виктор Кисляков, с мнением и аргументами которых не согласна сторона защиты. По заключению экспертов, в представленном тексте имеются признаки оправдания терроризма.

На процессе присутствуют журналисты региональных и федеральных изданий - заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и журналист Александр Плющев.