В Пскове продолжается слушание по делу журналистки Светланы Прокопьевой

Второй западный окружной военный суд продолжает в Пскове слушания по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма.
Четвертый день суд слушает показания свидетелей. Сегодня, 23 июня, выступили эксперты Алексей Рыженко и Виктор Кисляков, с мнением и аргументами которых не согласна сторона защиты. По заключению экспертов, в представленном тексте имеются признаки оправдания терроризма.
На процессе присутствуют журналисты региональных и федеральных изданий - заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и журналист Александр Плющев.
Напомним, Светлане Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма.