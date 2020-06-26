Общероссийское голосование продолжается в Псковской области

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продолжается в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20:00 либо на стационарном, либо на выездном участке.
Локня, УИК № 408
На каждом участке соблюдаются все необходимые меры противоэпидемической защиты. У каждого избирателя проверяют температуру тела, всех обеспечивают средствами индивидуальной защиты.
Дно, УИК № 208
Выездное голосование в д. Зальшаг Порховского района
Кроме того, на участках работают общественные наблюдатели, которые обеспечивают прозрачность и чистоту процедуры. Они сопровождают членов избирательной комиссии на всех этапах: от подготовки мест для голосования до окончания процедуры подсчета голосов.
Великие Луки, УИК № 135
На сегодняшний день на участках для голосования происшествий и нарушений не зафиксировано.
Порхов, УИК № 526
Напомним, в Псковской области работает 615 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Красногородск, УИК № 306
Куньинский район, д. Наумово, УИК № 471
Основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период с 25 по 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.