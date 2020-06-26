Общество

Третий день голосования по Конституции проходит в Псковской области

Третий день голосования по поправкам в Конституцию РФ проходит в Псковской области. Нарушений на участках, которых в регионе насчитывается 615, не зафиксировано.

Дновский район г. Дно УИК 210 первые голосующие

Дно УИК 209 открыт, первые голосующие

Дновский район УИК 219, происшествий нет

Стругокрасненский район, деревня Лудони УИК 489

На каждом участке соблюдаются все необходимые меры противоэпидемической защиты. У каждого избирателя проверяют температуру тела, всех обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, на участках работают общественные наблюдатели, которые обеспечивают прозрачность и чистоту процедуры. Они сопровождают членов избирательной комиссии на всех этапах: от подготовки мест для голосования до окончания процедуры подсчета голосов.

Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.