Министр науки и высшего образования РФ проголосовал по поправкам в Конституцию в Псково-Печерском монастыре

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков проголосовал по поправкам в Конституцию в Псково-Печерском монастыре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он рассказал, что находится в обители с частным визитом и воспользовался уникальной возможностью исполнить свой гражданский долг и проголосовать на избирательном участке, организованном в монастыре.
По его словам, голосование для него значимо в том числе потому, что часть поправок в Конституцию касается науки и образования.
Добавим, что на избирательном участке соблюдены все необходимые меры противоэпидемической защиты.
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.