Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений

Жители Псковской области продолжают голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В регионе открыты 615 избирательных участков.
УИК №543 Порховский район, Славковичи
Люди голосуют на участках с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках. Сотрудники комиссий также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводится дезинфекция.
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.