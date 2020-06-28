В Псковской области начался пятый день голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Новоржев, УИК №297
Все 615 участков в регионе открыты с 8.00 и продолжат работать до 20.00. В целях предупреждения распространения коронавируса Роспотребнадзор разработал рекомендации, в соответствии с которыми члены участковых комиссий, общественные наблюдатели, правоохранители и сами голосующие должны находится на участках в средствах индивидуальной защиты. Проводится регулярное проветривание и дезинфекция помещений.
Великие Луки, УИК №101
Большинство участков имеют два выхода для разведения потоков входящих и выходящих. Голосующие двигаются по специальной красной разметке на полу.
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.