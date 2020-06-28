Голосование по поправкам в Конституцию в районах Псковской области проходит без нарушений

В Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. По состоянию на утро 29 июня участие в голосовании на территории псковского региона приняли 160 333 человека.
Дно, УИК №208
Многие участки докладывают о том, что процесс голосования проходит без нарушений. Голосование организовано с соблюдением мер защиты от коронавируса, рекомендованных Роспотребнадзором: все член УИКов, голосующие, наблюдатели и правоохранители обспечены средствами индивидуальной защиты. Помещения для голосования регулярно проветриваются и дезинфицируются.
Пустошкинский район, деревня Долосцы, УИК №383
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Псковской области 25 июня. Основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период с 25 по 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Для проведения голосования в псковском регионе открыто 615 участков. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00.
Новосокольники, УИК №392
Дно, УИК №210
Палкино, УИК №192