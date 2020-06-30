Марина Борисенкова: Поправки закрепляют в Конституции дополнительные гарантии для людей с инвалидностью

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова поддерживает внесение изменений в основной закон страны – голос за одобрение поправок в Конституцию парламентарий отдала на своем избирательном участке 30 июня накануне основного дня общероссийского голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Внесенные поправки дополнительно закрепляют равенство прав и свобод людей с инвалидностью, недопустимость дискриминации, создание доступной среды и улучшение качества их жизни. И это очень важно, когда есть уверенность, что самым незащищенным слоям населения в любой ситуации будет оказана помощь и поддержка», - резюмировала депутат.
Положения, касающиеся инвалидов, предложено добавить в статью 114 Конституции РФ. Правительству РФ необходимо обеспечить «функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой‑либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни».