Начался основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ

1 июля проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Выразить свое мнение можно с 8.00 до 20.00, в Псковской области открыты 615 избирательных участков.
Общероссийское голосование проводилось в течение семи дней, оно стартовало 25 июня. Сегодня - заключительный день.
Члены участковых комиссий, общественные наблюдатели, правоохранители и сами голосующие обязаны находиться на участках в средствах индивидуальной защиты. Также проводится регулярное проветривание и дезинфекция помещений.
Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по всем дням голосования. Если более половины проголосовавших поддержат изменения в Конституцию, то они вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Порога явки на общероссийском голосовании не установлено.