Игорь Сопов поблагодарил Александра Нестерука за работу плечом к плечу

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил ТУ Роспотребнадзора по Псковской области за работу плечом к плечу в рамках подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра избиркома, Игорь Сопов отметил огромную работу, которую Роспотребнадзор проделал совместно с Избирательной комиссией.
«Спасибо за вам подсказки, рекомендации, за работу плечом к плечу. Избирательные комиссии старались максимально выполнять ваши рекомендации и устранить справедливые замечания. Уверен, что ваша помощь и рекомендации помогут нам провести эту кампанию безопасно», - подчеркнул Игорь Сопов.
Между тем Александр Нестерук отметил, что, благодаря предварительной работе, «избирком достойно справился со всеми вызовами, которые предъявил коронавирус, всем усложнив работу». «Но я уверен, что голосование пройдет на высоком уровне и не будет омрачено эксцессами в связи с коронавирусом», - заключил руководитель ведомства.