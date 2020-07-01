Псковская Общественная палата удовлетворена уровнем подготовки наблюдателей к голосованию по Конституцию

«Мы удовлетворены степенью подготовки общественных наблюдателей к голосованию по поправкам в Конституцию РФ», - сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах на брифинге в информационном центре областной Избирательной комиссии по поправкам в Конституцию.
«Работа была интересной и требовала определенных усилий. Голосование проходило не один день, и это накладывало свой отпечаток. С уверенностью можем сказать, что поставленные задачи нами были выполнены», - подчеркнул Анатолий Мультах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, Общественная палата региона подготовила необходимое количество наблюдателей. Все они получили «золотые стандарты» для заполнения в период до дня голосования и сегодня, 1 июля. В этих бланках указаны основные критерии, по которым каждый наблюдатель должен будет оценить процесс голосования.
Более подробно о ходе подготовки общественных наблюдателей рассказала заместитель председателя Общественной палаты региона Инна Андреянова. «Мы видим, что все обладают соответствующими компетенциями и выполняют функции общественного наблюдателя грамотно», - резюмировала она.
Анатолий Мультах в заключении отметил полное понимание Общественной палаты с Избирательной комиссией региона. «Это упрощало работу, мы старались оказать всемерную помощь как избиркомку, так и ТИКам», - отметил он.