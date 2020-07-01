Депутат Оксана Лазарева проголосовала за достойную жизнь каждого россиянина

Депутат Псковского областного Собрания директор Плюсской средней школы Оксана Лазарева проголосовала за поправки в Конституцию РФ. Сегодня, 1 июля, она посетила УИК №513 в селе Ляды Плюсского района.
«Сегодня исторический день. Мы все, с моей точки зрения, должны придти и проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Я пришла сегодня на участок №513, чтобы проголосовать за семейные ценности, за доступную и качественную медицину каждому человеку, где бы он не проживал в городе или на селе. Я за стабильность и развитие нашей родины России и за достойную жизнь каждого россиянина», - сказала Оксана Лазарева.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Он отметил, что голос каждого жителя страны — «самый важный и самый главный».