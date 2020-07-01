Общество

Поправки в Конституцию очень значимы для страны и общества - Андрей Царев

Поправки в конституцию РФ очень значимы для страны и общества. Такое мнение высказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев. Видеокомментарий размещен в инстаграм-аккаунте Псковского отделения ОНФ.

«Я проголосовал за поправки в Конституцию Российской Федерации, потому что считаю их важными и своевременными для нашей страны, для общества и государства. Считаю очень важным и значимым социальный блок поправок. В частности, поправки, которые заявляют, что дети являются приоритетом государственной политики, что семья - это союз мужчины и женщины», - объяснил свою позицию Андрей Царев.

Он отметил, что больше полномочий получает парламент, это свидетельствует о демократизации органов власти.

«Крайне важно, что суверенитет нашей страны укрепляется изменениями в Конституцию. Эти положения будут внесены в основной закон, что лишь усилит действие федеральных законов. Важно, чтобы мы выразили свое мнение, воспользовались этой возможностью», - сказал Андрей Царев.