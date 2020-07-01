Председатель Общественной палаты региона сделал выбор на голосовании по поправкам в Конституцию

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах сделал выбор на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщает сайт региональной Общественной палаты, Анатолий Мультах голосовал на участке по месту проживания в Пскове. Участок №49 он посетил накануне дня голосования вечером 30 июня, тем самым реализовав свое конституционное право на голосование и возможностью посетить избирательный участок до дня голосования.
В качестве члена рабочей группы Общественной палаты Псковской области по организации общественного наблюдения за процедурой голосования по поправкам в Конституцию РФ Анатолий Мультах, как и другие члены рабочей группы, при посещении участка для голосования также пообщался с общественными наблюдателями и членами участковой избирательной комиссии, уточнил готовность участка к проведению голосования, обменялся мнениями с председателем участковой избирательной комиссии по работе общественных наблюдателей с 25 по 30 июня.
«Председатель участковой избирательной комиссии правильно понимает роль и место общественных наблюдателей в процессе голосования, и это не может не радовать», - отметил Анатолий Мультах.