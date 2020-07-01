Надеюсь, мы подойдем к явке 55% - Михаил Ведерников. ВИДЕО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил надежду, что регион по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ приблизится к явке 55%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил журналистам, подводя итоги голосования.
«Все 615 участков закрылись и, что особенно приятно, с момента начала голосования не поступило ни одной жалобы. Это говорит о том, что процесс голосования был честный, чистый и прозрачный», - подчеркнул глава региона.
«По состоянию на 18.00, явка составила в Псковской области 53,06%. Надеюсь, мы подойдем к явке 55%», - сказал губернатор и выразил благодарность псковичам за участие в голосовании.
Также он напомнил о том, что совместно с Игорем Соповым (председателем Избирательной комиссии Псковской области - прим. ред.) принял решение о «ковидной» выплате всем сотрудникам УИКов за работу на участках в столь непростых условиях, несмотря на то, что на участках были соблюдены все меры защиты от коронавируса.