Дмитрий Быстров: Жители Островского района очень позитивно отнеслись к голосованию по Конституции

Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ сегодня, 1 июля, в Островском районе прошел без замечаний и жалоб. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил глава района Дмитрий Быстров.
Глава Островского района отметил, что населению очень понравились придомовые формы голосования, когда комиссия приезжала прямо во дворы жилых домов. «Можно было отдать свой голос, не отходя от подъезда. Жители района положительно оценили и такую растянутую по времени процедуру голосования, когда можно сделать свой выбор без большого скопления людей на участке. Вместе с тем, немало жителей района сразу определились – мы пойдем голосовать именно в основной день голосования - 1 июля. И сегодня мы зафиксировали достаточно большое количество голосующих людей», - рассказал Дмитрий Быстров.
По его словам, многие пришли отдать свой голос уже после шести вечера. Вероятно, многие решили сделать выбор, когда вернулись с дач и приусадебных участков. Иногда на участках даже возникал ажиотаж, добавил глава района.
Он подчеркнул, что все участки были обеспечены антисептиками, на каждом выдавались маски и перчатки, соблюдалась социальная дистанция.
Отметим, что, по данным Избирательной комиссии Псковской области, в 18:00 явка в Островском районе превысила 54%.