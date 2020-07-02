Общество

Названы самые популярные среди россиян породы собак

К Международному дню собак, отмечаемому 2 июля, Российская кинологическая федерация составила рейтинг самых популярных пород собак. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, самая популярная порода собак у россиян на протяжении вот уже 5 лет – немецкий шпиц.

На популярность той или иной породы влияет и мода, и появление каких-либо собак в медиа, и социальная обстановка в стране. «В 90-е, например, была тенденция заводить себе крупных собак, которые способны сторожить дом, поскольку уровень безопасности в обществе был несколько ниже. На смену им пришли «гламурные» породы. Сейчас тенденция сменилась, и жители городов предпочитают заводить себе собак-компаньонов: такого питомца удобно держать в квартире, его всегда можно взять с собой на прогулку и в поездки», - прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Топ-10 самых популярных пород среди россиян:

Немецкий шпиц

Чихуахуа

Йоркширский терьер

Немецкая овчарка

Среднеазиатская овчарка

Лабрадор-ретривер

Вельш-корги пемброк

Джек-рассел-терьер

Французский бульдог

Акита

Впервые в десятку вошла акита, которая набирает популярность, в том числе, за счет большого количества популярных собак данной породы в инстаграме и других соцсетях. Кстати, еще одна популярная японская порода - сиба-ину - начинает догонять акиту по популярности - в прошлом года сиба вошла в двадцатку, сразу заняв 13 место, а в текущем году поднялась еще на одну строчку в рейтинге.

Как менялась ситуация?

Не всегда порода немецкий шпиц была самой популярной. В 2015 году самой востребованной оказалась порода йоркширский терьер, которая затем сместилась в рейтинге на пару строчек ниже. Так топ-10 самых популярных пород выглядел пять лет назад: