В Псковской области утверждены итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Псковской области утверждены итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подписание документа состоялось сегодня, 2 июля, на заседании Избирательной комиссии региона под председательством Игоря Сопова. Помимо членов избиркома, в заседании приняли участие сотрудники аппарата.
Как сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, в списки на момент окончания голосования было включено 523 605 голосующих. За поправки высказались 231 684 участника голосования, против изменений выступили 60 626. 2103 бюллетеня оказались недействительны.
«На всех участках итоги голосования признаны действительными», - подытожил Сергей Ковальчук, отметив, что после утверждения итогов все данные будут направлены в ЦИК.
Большинством голосов члены избиркома утвердили итоги. После небольшого перерыва будет подписан протокол об итогах голосования. Сделать это с первой попытки в рамках заседания не удалось: одна из членов избиркома вместо подписи в протоколе написала слова.