Игорь Сопов поблагодарил сотрудников избиркомов за организацию голосования по Конституции

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил всех организаторов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на территории псковского региона. Слова благодарности всем организаторам процесса он выразил на заседании облизбиркома 2 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы сегодня собрались по одному из важнейших вопросов, которые может принимать комиссия. Хотел бы выразить благодарность всем, кто принял участие в этом историческом, масштабном, сложном новом проекте. Большое спасибо членам участковых комиссий - тем, кто не отказался работать в ситуации коронавируса, работал в такую жаркую погоду семь дней. Такую позицию мы обязательно будем поощрять. Чтоб они понимали, что их труд ценен и не напрасен», - подчеркнул Игорь Сопов.
Также он поблагодарил членов ТИКов, которые провели огромную работу, изучив рекомендации Роспотребнадзора. «Мы узнали, что такое СИЗы, какие коврики надо стелить при входе на участки», - сказал Игорь Сопов. Аппарат Избирательной комиссии области он поблагодарил за то, что все было сделано вовремя, «с колес». Иногда поручения приходили по СМС, а документы составлялись два дня, но все было сделано вовремя для того, чтобы наши коллеги из ТИКов соблюдали все процедуры. Нам это удалось. Большое спасибо, - добавил Игорь Сопов. - За семь дней работы у нас нет ни одной жалобы. Это говорит о многом». Отдельные слова благодарности он адресовал и членам избиркома.