Общество

Последняя перед каникулами сессия областного парламента назначена на 14 июля

Очередная 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 14 июля и пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Это будет последнее заседание парламентского сезона, после которого законодательный орган уйдет на каникулы. Такое решение 7 июля принял Совет Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В повестку заседания включены 29 вопросов - депутатам предстоит рассмотреть все нормативные акты, готовые на этот момент к принятию. «На следующее заседание мы соберемся только в сентябре. Конечно, если не будет каких-то срочных задач, которые придется оперативно решать и собираться во внеочередном порядке», - обратился к членам Совета Собрания Александр Котов, обозначая план работы на предстоящий период.

Депутаты планируют обсудить очередные изменения бюджета региона, Избирательного кодекса Псковской области, предусматривающие возможность голосования избирателей по почте и посредством дистанционного электронного голосования. Новые нормы предложено включить в закон об Уполномоченном по правам человека, в закон об административных правонарушениях, а также в порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области. Ряд вопросов касается поддержки федеральных инициатив, отнесенных к предметам совместного ведения.

Смотрите также Возможность голосования по почте появится в региональном избирательном кодексе

Напомним, в соответствии с регламентом областного Собрания депутатов, период с 15 июля по 10 сентября является межсессионным, сессии в это время не созываются. При этом следующее заседание должно пройти не позднее 15 сентября - это связано с требованием федерации утвердить величину прожиточного минимума пенсионера в установленный срок. На первой же сессии нового парламентского сезона депутаты рассмотрят все проекты законов и постановлений, поступившие в период каникул.