Александр Козловский: Не будем ничего менять - все уйдет в застой

После принятия поправок в Конституцию депутатам Государственной Думы и Псковского областного Собрания предстоит большая законодательная работа. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
«Мы долго шли к этому событию. Была проведена большая работа и депутатами Госдумы, и членами Совета Федерации, и депутатами Псковского областного Собрания, к работе по поправкам были привлечены и общественники. Результаты доказывают, что поправки приняты гражданами, что их интересуют изменения. А то, что это началось с предложения Путина, говорит о том, что в стране существует доверие к президенту», - сказал Александр Козловский.
По его мнению, принятые поправки - это, в первую очередь, изменения, к которым долго шла вся страна. «Я понимаю, что начнется осень и начнется большая законодательная работа. Будет приводиться в порядок законодательство. Эти изменения коснутся каждого гражданина», - отметил депутат.
«Любое событие для малочисленных фракций - это апокалипсис. Если мы не будем ничего менять, а будем жить старым, то все уйдет в застой. Эти изменения несомненно положительно отразятся на нашей жизни. Эти поправки гарантируют, что мы сохраним Россию с нашими ценностями для будущего поколения», - подчеркнул Александр Козловский.