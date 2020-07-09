Общество

Свыше 580 детей в Псковской области пострадали с начала года от укусов клещей

В период с 2 июля по 8 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 98 человек, из них 19 детей. Всего с начала эпидемического сезона обратилось 1796 человек, из них 581 детей, что на 21,1% ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 35,99 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1965 человек, в том числе 111 детей.

Серопрофилактика проведена 3 детям до 17 лет.

Акарицидные обработки проведены на площади 101 Га (за неделю 3,7 га), план 600 га. План по проведению акарицидных обработок выполнен на 16,8%. На территории лечебно-оздоровительных учреждений акарицидные обработки проведены на площади 5,35 га (план 190 г). План по проведению акарицидных обработок выполнен на 2,82 %.

С начала сезона исследовано 1254 клеща, снятых с пострадавших (за неделю - 102). Их них исследовано 1254 клеща на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), 436 на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), 436 на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), 432 на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

Согласно молекулярно-генетическим исследованиям клещей, КВЭ зарегистрирован в 18 случаях (за неделю 0), ИКБ в 105 (за неделю 6), МЭЧ в 24 (за неделю 1), ГАЧ в 1 (за неделю 0).

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Напомним, в случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: Псков, ул. Гоголя, 21а, телефон (8112) 66-42-80; Великие Луки, ул. Тимирязева, телефон: (81153) 7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.