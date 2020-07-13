В Госдуме высказались о сроке действия обновленной Конституции России

Обновленная Конституция России должна проработать несколько десятилетий без внесения в нее новых поправок. О сроке действия основного закона высказался глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Мы выдержали 26 лет с Конституцией 1993 года, были только небольшие поправки. Но хотелось бы верить, что несколько десятилетий (новая редакция) проживет», — цитирует Павла Крашенинникова ТАСС.
По мнению парламентария, было бы хорошо, если бы основной закон «еще 20 лет не трогали». «Но, мне кажется, Конституция вполне может и 50-100 лет действовать», — добавил он.