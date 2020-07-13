Общество

Внесены изменения в Избирательный кодекс Псковской области

Псковское областное Собрание депутатов 14 июля внесло поправки в Избирательный кодекс региона. Как рассказал на сессии депутатам председатель облизбиркома Игорь Сопов, подготовка проекта связана с приведением регионального закона в соответствие с федеральным.

В законопроекте учтены изменения федерального законодательства. Вводятся дополнительные ограничения пассивного избирательного права для лиц осужденных к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а также до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Законопроектом устанавливается возможность внесения изменений в действующую схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей в избирательном округе, когда отклонение от средней нормы представительства избирателей превышает 20%.

На основании норм Федерального закона законопроектом изменяются требования к подписному листу. В частности, при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель собственноручно вносит в подписной лист также свои фамилию, имя, отчество. Также уточняется порядок оформления подписных листов, их сдачи в избирательную комиссию.

Для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства предусматривается возможность досрочного голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией РФ.

Кроме того, в соответствии с требованиями ФЗ в случаях и порядке, установленных ЦИК РФ, предусматривается возможность голосования избирателей по почте и дистанционно.

Закон области дополняется положением, согласно которому в порядке и сроки, установленные ЦИК РФ, заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

За принятие законопроекта проголосовали 29 депутатов, против были 7, воздержались 3. «Яблоко» выступило против поправок из-за опасения, что они сделают выборы нелегитимными.