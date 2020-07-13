Общество

В Псковской области возобновляют работу заведения общепита в помещениях

В Псковской области заработают точки общепита с обслуживанием внутри помещений. Об этом в ходе очередного оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.





«Нужно дать возможность общепиту работать, в том числе и внутри помещений. Иначе, если такая ситуация продлится еще месяц, то многие просто не вернутся к работе», - заявил губернатор.

«Если сейчас все, соскучившись, бросятся в рестораны, то будет явный прирост заболевших. Вопрос только, в каком количестве. Необходимо соблюдать все нормы Роспотребнадзора. Все будет зависеть от сознательности людей и руководителей предприятий общественного питания», - сказал глава региона.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева отметила, что при входе в кафе или ресторан необходимо обрабатывать руки антисептиком, а пускать посетителей можно только в масках. Также необходимо проверять персонал на входе с учетом температурой тела.

«Не лишним будет и термометрия для посетителей. Ответственность должна быть обоюдной, ее должны нести и владельцы заведений и посетители», - заявил губернатор.

Соответствующий указ губернатора находится в разработке.