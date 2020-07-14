Лев Шлосберг высказался категорически против сокращения числа депутатов областного Собрания

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг категорически против сокращения численности депутатов регионального парламента. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
По словам лидера псковского «Яблока», в среднем в Псковской области на одного депутата областного Собрания приходится около 12 тысяч избирателей, и это, по его мнению, нормальное представительство. «Исторически сложилось, что с 1994 года на выборах в Псковское областное Собрание было 22 одномандатных округа. Сначала к ним добавилось 11 списочных депутатов, а впоследствии - 22», - напомнил гость студии.
«Для периода, когда страна, несмотря на принятие поправок в Конституцию, не понимает, что дальше будет с государственной системой, я бы не рекомендовал заниматься переделкой областного Собрания, - отметил Лев Шлосберг. - Уверен в том, что для качественного законодательного процесса надо сохранить нынешнее представительство».
В случае сокращения численности депутатов регионального парламента, по его мнению, мы можем получить ситуацию, когда политики из районов попасть в него не смогут. «Мне важно, чтобы у нас сохранились конкурентные выборы в областное Собрание», - заключил Лев Шлосберг.
Напомним, ранее с идеей сократить депутатский корпус в России выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, это позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах. В Псковском областном Собрании на данный момент 44 депутата.