Общество

Прокуратура проверила сообщения об утилизации опасных отходов в общие контейнеры в Пскове

Проверку соблюдения ООО «Медицинская компания ЛабСтори» санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с медицинскими отходами провела прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Ранее СМИ сообщали о жалобах жителей дома №5/12 по Рижскому проспекту в городе Пскове на неправомерное использование медорганизацией общих контейнеров для утилизации опасных медицинских отходов.

Прокуратура выяснила, что обращение с эпидемиологически опасными отходами класса Б компания осуществляет в соответствии с установленными требованиями. Транспортировкой и утилизацией этих отходов на основании заключенного договора занимается ООО «ЭкоПромСервис».

Однако опрошенный в ходе проверки директор медицинской организации не исключил возможность размещения сотрудниками компании собственных отходов в контейнер, не принадлежащий медорганизации.

«В этой связи директор ООО «Медицинская компания ЛабСтори» предостережен о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с медицинскими отходами», - говорится в сообщении ведомства.